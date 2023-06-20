Redmond'un istediği ücret belli oldu

Bonservisi elinde olan İngiliz yıldız, Beşiktaş'ta devam etmek için belirlediği rakamı yönetime iletti. Şenol Güneş'in takımın başına getirilmesiyle birlikte müthiş bir çıkışa imza atan Nathan Redmond'a yönetim 1.5 milyon Euro önerdi. Menajeri Bayliff ise oyuncusunun ücretine yüzde 30 zam yapılmasını talep etti.

Geride bıraktığımız sezon Southampton'dan kiralık olarak takıma kazandırılan İngiliz futbolcu, Ada ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kaldı.

İMZA PARASI YOK

Siyah beyazlıların yıllık 1.5 milyon Euro önerdiği 29 yaşındaki Redmond, bu rakamın artırılmasını istedi.

İngiliz futbolcunun menajeri Simon Bayliff, Wolverhampton ve Burnley'nin de teklif yaptığının belirterek, Beşiktaş yöneticilerine, 'Sizden imza parası istemiyoruz ama ücreti 2 milyon Euro'ya çıkarmanızı bekliyoruz' dedi.