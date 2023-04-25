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Spor

Reece James sezonu kapadı

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen 23 yaşındaki başarılı futbolcu Reece James'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını takımın teknik direktörü Frank Lampard duyurdu.

AA25 Nisan 2023 Salı 18:47 - Güncelleme:
Reece James sezonu kapadı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Reece James, sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Frank Lampard, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun dizinden sakatlandığını ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini kaydetti.

Lampard, sakatlığı bulunan bir diğer oyuncusu Mason Mount'un da kalan haftalarda forma giymesinin zor olduğunu belirtti.

Bu ay başında Graham Potter'ın yerine Lampard'ı göreve getiren Chelsea, son dört maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e elenen başkent temsilcisi, ligde 11. sırada yer alıyor.

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