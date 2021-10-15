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Spor

Reha Erginer: Bizim için de Bursaspor için de zor bir maç olacak

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, pazar günü Bursaspor ile oynayacakları karşılaşmanın seyir zevki yüksek bir maç olacağını ve iki takım açısında da zor geçeceğini vurguladı.

AA15 Ekim 2021 Cuma 14:54 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 14:54
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TFF 1. Lig takımlardan Beypiliç Boluspor, 17 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçında galibiyete odaklandı.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Reha Erginer, milli maç arasında yaptıkları çalışmalar ile Bursaspor maçı hazırlıklarını değerlendirdi.

Milli maç arasını verimi geçirdiklerini dile getiren Erginer, "İyi bir çalışma ortamı yakaladık. U-19 Milli Takımı'na giden oyuncularımız vardı. Onlar da herhangi bir sakatlık problemi olmadan aramıza döndü." dedi.

Erginer, milli maç arasının ilk haftasını daha çok fiziksel ve taktiksel çalışma yaparak geçirdiklerini aktararak, "Bu hafta ise tamamen taktiksel olarak Bursaspor maçına göre hazırlandık. İyi bir ara oldu, iyi hazırlandık. Bir oyun istikrarımızın olduğunu düşünüyoruz ama skor istikrarı yakalayamadık. İkisini birleştirmek istiyoruz. Çok fazla pozisyona giriyoruz ama bitiricilikte bir sıkıntımız var. Onları da bu arda oldukça fazla çalıştık. İnşallah bu çalışmalarımı maça yansıtırız." diye konuştu.

Bursaspor karşılaşmasının seyir zevki yüksek bir maç olacağına işaret eden Erginer, şunları söyledi:

"Bizi zor bir maç bekliyor ama şunu söyleyeyim Bursaspor'u da zor bir maç bekliyor. Rakibimizin konumu da kimseyi yanıltmasın. Bursaspor ligin en iyi 3-4 kadrosundan birine sahip. Çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahipler. Bulundukları yer, oynadıkları futbolun ya da kadrosunun karşılığı değil. Onun için bizi zor bir maç bekliyor. Son haftalarda gelip gelemesek de iyi oynuyoruz. Bu oyunumuzu devam ettireceğiz. Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz."

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