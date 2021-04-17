17 Nisan 2021 Cumartesi 23:45 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 23:48

Eski futbolcu, yorumcu Reha Kapsal, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendiği mücadeleyi A Spor ekranlarında değerlendirdi. İşte Kapsal'ın sözleri...

"CİDDİ ENERJİ KATTI"



Gençlik ateşi fark etti sahada. Orta saha ve hücumda 30 bandında bir tek Feghouli var. Orta saha ve hücumdaki enerji gençlerden kaynaklanıyor. Halil kendini kabul ettirmek ister, Gedson Fernandes ister, Kerem ister, Taylan ne kadar milli takım oyuncusu olsa da ister, Emre Kılınç da ister. 6 oyuncunun 5'i ciddi enerji kattı.

"BU BİR EŞİK MAÇIYDI"



Ligdeki kalan haftalara tutunmak için bir eşik maçıydı, iyi oynayarak bunu geçtiler. Gençlik, gençlik, gençlik! Galatasaray bu sene, az rakama gelen, az süre alan ve en fazla katkı yapan oyuncu Kerem'dir, onu da tebrik etmek gerekir.

"BABEL OYNAYACAĞINA KEREM OYNASIN"



Fatih hoca, Kerem ile bire bir konuşacaktır, eksik yönleri var, gelişecektir. Daha iyi oyuncu ortaya çıkacaktır. Kendi oyuncularımıza daha çok güvenelim. Babel önemli bir oyuncu ama alınan rakamla oyuncu oynamaz, Kerem bunun net örneğidir. Babel'ler, Donk'lardan, 35 bandındaki oyunculardan medet uman bir durum var. Babel oynayacağına Kerem oynasın. Gireniyle çıkanıyla en büyük fark buydu, takım enerjikti.