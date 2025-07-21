Reinier Jesus için Real Madrid defteri kapanıyor

Real Madrid'in, 2020'de 30 milyon euroya transfer ettiği ve beş yıldır ilk 11'de forma giymeyen Reinier Jesus'un sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü bildirildi.

Reinier ocak 2020'de Flamengo'dan Real Madrid'e katıldı ancak A takım için hiçbir resmi maçta yer almadı. Bunun yerine Borussia Dortmund, Girona, Frosinone ve Granada'da olmak üzere dört kez kiralık olarak forma giydi ve güçlü bir izlenim bırakamadı. İspanyol yayın kuruluşu AS'a göre, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ve görünürde talibi olmayan oyuncuyla Madrid artık bağlarını tamamen koparmaya hazır.

Reinier'in durumu aynı zamanda kulübün yeniden yapılanmaya gittiği, yeni menajer Xabi Alonso'nun bu yaz birkaç yeni isim getirdiği ve eski oyuncuları gönderdiği bir döneme denk geldi. Sınırlı kadro alanı ve net bir geleceği olmayan Reinier'i tutmak Real için uzun vadeli bir değer sunmuyor çünkü orta saha oyuncusunun ikinci takıma dönmesini de istemiyorlar.

Reinier bir zamanlar Brezilya'nın en parlak yeteneklerinden biri olarak görülüyordu ve Madrid'in henüz 18 yaşındayken onun için 30 milyon Euro ödemesine neden oldu. Bu kadar abartılmasına rağmen hiçbir Real menajerinin güvenini kazanamadı ve zamanının çoğunu kenarlarda geçirdi. Xabi Alonso'nun koç ekibi bile onun için bir rol görmüyor ve İspanyol koç Brezilyalı oyuncunun bu yaz takımdan gönderilmesini istiyor.

Önümüzdeki haftalarda bir kulüpten teklif gelmezse, Madrid Reinier'in sözleşmesini erken feshetmeye hazır. Bu sayede 22 yaşındaki oyuncu serbest kalacak ve başka bir yerde forma şansı bulabilecek. Hem oyuncu hem de kulüp, transfer penceresi kapanmadan önce durumu çözmeyi umuyor.