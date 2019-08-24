‘Rekabet için hazırım’

Yakın bir zamanda isminin daha çok duyulacağını iddia eden milli futbolcu (22) şöyle konuştu: “Fenerbahçe ve Galatasaray da beni istedi ama hayalim Avrupa’nın büyük takımlarında oynamaktı. Sert ve gresifim. Geriden oyun kurarım. Ancak geliştireceğim çok yönüm var. Bir defans oyuncusunun gelişebileceği en iyi lig İtalya’dır. Teknik direktör Fonseca’nın beni istemesi gurur verici.”