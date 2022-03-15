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Spor

Rekor geliyor! Yunus Akgün için dünya devi devreye girdi

Yunus Akgün, başarılı performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başardı. Adana Demirspor'da müthiş bir çıkış yakalayan Yunus Akgün'e İtalya'dan 3 ekip devreye girdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi15 Mart 2022 Salı 22:14 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 22:14
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Adana Demirspor'da yükselişe geçen Yunus Akgün için İtalyan ekipleri devreye girdi. Roma, Lazio ve Fiorentina'nın devreye girdiği genç oyuncu Yunus Akgün'den rekor bonservis geliri bekleniyor.

YUNUS AKGÜN İÇİN İTALYAN KULÜPLERİ SIRAYA GİRDİ

Yunus Akgün'ü İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Lazio ve Fiorentina kadrosuna katmak istiyor. Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'ün sezon sonu Galatasaray'a dönmesi beklenirken, yüksek bir teklif gelmesi halinde genç oyuncunun transferi gerçekleşebilir.

YUNUS AKGÜN'DEN REKOR BEKLENİYOR

21 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Galatasaray, oyuncunun transferinden büyük bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da 30 maçın 26'sında ilk 11'de yer aldı. 21 yaşındaki genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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