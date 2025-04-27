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Spor

Rekor için sahaya çıkacak! Victor Osimhen'e 1 gol yeter

Süper Lig şampiyonluğu için yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray bugün Eyüpspor deplasmanında olacak. Sarı kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen bugün 1 gol atması halinde kariyerinin en golcü sezonunu tekrarlayacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Nisan 2025 Pazar 13:26 - Güncelleme:
Rekor için sahaya çıkacak! Victor Osimhen'e 1 gol yeter
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in kariyerinin en golcü sezonunu tekrarlamasına 1 gol kaldı.

Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, toplamda da 35 resmi karşılaşmada 30 kez gol sevinci yaşadı. Osimhen, 1 gol daha atması durumunda en golcü sezonunu yineleyecek.

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