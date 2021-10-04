Star.com.tr 4 Ekim 2021 Pazartesi 07:16 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 07:16

Ümit Milli yıldızımız Ali Akman'ın da formasını giydiği NEC Nijmegen Avrupa'nın en iyi on liginde yüzde olarak 21 yaşın altındaki oyunculara en fazla oynama dakikasını veren takım oldu. CIES tarafından yapılan bir çalışmada Nijmegen açık ara birinci oldu. Ali Akman'ın da şans bulduğu takımda Nijmegen, 21 yaşın altındaki oyunculara verdiği yüzdelik oran %43.9.

ALİ AKMAN İLK 11'DE YER ALIYOR



Ali Akman, Elayis, Souffian El Karouani ve Bart van Rooij gibi oyunculara kadrosunda şans veren Nijmegen birinci sırada yer alırken bir diğer Hollanda ekşbş FC Groningen de %23.4 oranla ile ikinci sırada yer aldı. NEC dünya çapında onuncu, ancak NEC'in üzerindeki takımlar Avrupa'daki ilk on yarışmada değil. Bu ülkeler Letonya, Ermenistan, Kuzey İrlanda, Ukrayna, Danimarka ve Karadağ liglerindeki takımlar. Özellikle Letonya'da da oldukça genç oyunculara şans veriliyor.

ALİ AKMAN FIRTINASI HOLLANDA'YI SARDI



Lige fırtına gibi başlayan Ali Akman Hollanda'da gündem olmuş ve ülke basınına röportaj vermişti. Genç yıldız adayı verdiği bir röportajda, "Neden herkesin Hollanda'yı tercih ettiğini anlayabiliyorum. Çünkü burada herkes hücumu düşünüyor. Bütün takımlar futbol oynamak ister. Hollanda'da birçok takım, başlangıçtan itibaren üç forvetle oynuyor. Aslında, sadece öndeki üç adam değil, tüm oyuncular hücum düşünüyor. Bence bu anlayış harika. Burada hemen hemen her maçta gol atılıyor. Hem taraftarlar için hem de forvetler için çok güzel." dedi.