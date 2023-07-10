Arda Güler 20 milyon Euro, Bruma 6.5 milyon Euro, Mergim Berisha 4 milyon Euro... Şu ana kadar 30.5 milyon Euro'luk oyuncu satışı yapan Fenerbahçe, bir büyük ayrılığa daha hazırlanıyor. Union Berlin, Attila Szalai için Sarı Lacivertliler'e 12 milyon Euro teklif etmişti. Ardından bir diğer Alman ekibi Hoffenheim da Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

TAKIMDA EN ÇOK SÜRE ALAN OYUNCU OLDU

Attila Szalai, geçen sezon Fenerbahçe'de 52 maçta sahaya çıkmış ve takımda en çok süre alan futbolcu olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşamıştı. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Szalai'nin, Sarı Lacivertlilerle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

2.2 MİLYON EURO'YA GELDİ

Fenerbahçe, Attila Szalai'yi 2020-2021 sezonu devre arasında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'den 2 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna dahil etmişti. SarıLacivertliler bir sonraki satıştan Güney Kıbrıs ekibine yüzde 13.5 pay verileceğini açıklamıştı.

ALMANLAR KAPIYI BİR KEZ DAHA ÇALDI, EL SIKIŞILDI

Yönetim, ilk teklifi geri çevirirken sıcak bir geliş yaşandı. Union Berlin, dün 14 milyon Euro'yla Kanarya'nın kapısını bir kez daha çaldı. Alman basınından Kicker ve Macar medyasından Nemzeti Sport, Fenerbahçe ile Alman ekibinin bu rakama el sıkıştığını yazdı.

REKOR SATIŞ: 1 MİLYAR 272 MİLYON 700 BİN TL

Bu gelişme sonrası Szalai'nin menajerlik şirketi ROGON'dan bir ismin transfere resmiyet kazandırmak için İstanbul'a geleceği öğrenildi. Szalai'nin ayrılmasıyla birlikte bu sezonki toplam oyuncu satışı geliri 44.5 milyon Euro'ya (1 milyar 272 milyon 700 bin TL) ulaşarak rekor kırılmış olacak.