Galatasaray'ın Mauro Icardi için PSG ile pazarlıklarını sürdürdüğünü Fransız basını haber yaptı.

GALATASARAY TÜM GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR

Sarı kırmızılı kulüp, şampiyonlukta başrol oynayan Arjantinli golcünün bonservisini almak için tüm gücüyle çalışmalarını sürdürüyor.

FRANSIZ BASINI YAZDI

Fransız basınının saygın gazetelerinden L'Equipe, Mauro Icardi'nin bonservisini almak için Galatasaray ile PSG'nin pazarlıkları sürdürdüğünü duyurdu.

10 MİLYONUN ÜZERİNDE BONSERVİS

Görüşmelerin detayıyla ilgili verilen bilgide Galatasaray ve PSG'nin Icardi'nin bonservisi için 10 milyon euronun üzerinde bir bedel üzerinde sıkı bir pazarlık yapıldığı ifade edildi.

JORGE JESUS İSTİYOR

Icardi'nin Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımının başına geçen Jorge Jesus tarafından ısrarla istendiği haberi bir süre önce gündeme gelmişti.