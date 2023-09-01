Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da Mohamed Salah ısrarı devam ediyor.

Daha önce Salah için Liverpool'a 175 milyon euro'luk teklifte bulunan ancak teklifi reddedilen Suudi ekibi Al-Ittihad yeni bir teklifle Liverpool'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TEKLİF 230 MİLYON EURO

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Al-Ittihad, Liverpool'a yıldız oyuncu için 230 milyon euro'luk teklif sunmaya hazırlanıyor.

Suudi ekibi, bu teklifle birlikte Mısırlı yıldız Salah'ı kadrosuna katmak için ısrarını sürdüreceği öne sürüldü.

LIVERPOOL BIRAKMIYOR

Salah için yapılan ilk teklifi reddeden Liverpool, Salah'ı bırakmaya niyetli değil. Teknik adam Kloop'un Salah'ın kesinlikle kalması gerektiği yönünde Liverpool yönetimine rapor sunduğu ifade edildi.

REKOR KIRILABİLİR

Liverpool'un Al Ittihad'ın Salah için yaptığı 230 milyon euro'luk teklifi kabul etmesi halinde PSG'nin Neymar için ödediği 222 milyon euro'luk bonservis bedeli geçilecek ve dünya futbol tarihinin en pahalı transferi gerçekleşmiş olacak.

İSTATİSTİKLERİ

Kariyerinde 559 karşılaşmaya çıkan Salah; 264 gol, 134 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin Liverpool ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.