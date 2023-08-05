İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2023 Cumartesi / 19 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rekor transfer! Josko Gvardiol resmen Manchester City'de
Spor

Rekor transfer! Josko Gvardiol resmen Manchester City'de

Manchester City, Alman temsilcisi Leipzig forması giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Josko Gvardiol'u 90 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı.

IHA5 Ağustos 2023 Cumartesi 12:56 - Güncelleme:
Rekor transfer! Josko Gvardiol resmen Manchester City'de
ABONE OL

İngiliz ekibi Manchester City, Alman temsilcisi Leipzig forması giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Josko Gvardiol'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Premier Lig temsilcisi Manchester City, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 21 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Josko Gvardiol'u kadrosuna kattığını bildirdi. Gvardiol, çocukluğundan beri İngiltere'de futbol oynamayı hayal ettiğini söylerken, Pep Guardiola ile çalışmanın da harika olacağını belirtti. Söz konusu transfer sonrası Gvardiol yakından takip ettiklerini ve gelişime çok açık bir futbolcu olduğunu aktaran Manchester City Futbol Direktörü Txiki Begiristain, "Josko'yu Manchester City'ye getirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Manchester City, Leipzig'e bu transfer için 90 milyon euro ödeyecek. Gvardiol, tüm zamanların en pahalı stoper transferi olarak tarihe geçti.

Geride kalan sezonda 21 yaşındaki savunma oyuncusu, Leipzig ile 30'u Almanya Bundesliga, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi ve 5'i Almanya Ulusal Kupası olmak üzere toplam 41 maçta forma giyerken, 3 gol atma başarısı gösterdi. Hırvat futbolcu, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesinin 3. olmasında büyük katkı sağlarken, kariyerinde büyük bir çıkış yaptığı turnuvanın son maçı olan Fas karşısında 1 gollük katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.