İngiliz ekibi Manchester City, Alman temsilcisi Leipzig forması giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Josko Gvardiol'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Premier Lig temsilcisi Manchester City, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 21 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Josko Gvardiol'u kadrosuna kattığını bildirdi. Gvardiol, çocukluğundan beri İngiltere'de futbol oynamayı hayal ettiğini söylerken, Pep Guardiola ile çalışmanın da harika olacağını belirtti. Söz konusu transfer sonrası Gvardiol yakından takip ettiklerini ve gelişime çok açık bir futbolcu olduğunu aktaran Manchester City Futbol Direktörü Txiki Begiristain, "Josko'yu Manchester City'ye getirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Manchester City, Leipzig'e bu transfer için 90 milyon euro ödeyecek. Gvardiol, tüm zamanların en pahalı stoper transferi olarak tarihe geçti.

Geride kalan sezonda 21 yaşındaki savunma oyuncusu, Leipzig ile 30'u Almanya Bundesliga, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi ve 5'i Almanya Ulusal Kupası olmak üzere toplam 41 maçta forma giyerken, 3 gol atma başarısı gösterdi. Hırvat futbolcu, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesinin 3. olmasında büyük katkı sağlarken, kariyerinde büyük bir çıkış yaptığı turnuvanın son maçı olan Fas karşısında 1 gollük katkı sağladı.