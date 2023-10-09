Kanarya, Kasımpaşa galibiyeti ile birlikte geçen sezon dahil edildiğinde üst üste 18. kez kazanarak, Aslan'ın geçen sezonki 17 maçlık rekorunu geçti. Ayrıca İsmail Kartal, bu sezon çıktığı 16 maçın 16'sını da kazanmayı başardı. Sarı lacivertliler, bir alanda daha kendi rekorunu egale etti.

FENERBAHÇE DURDURULAMIYOR

Son yıllarda kaçan şampiyonluklar ve alınan sonuçlarla camianın çoğu zaman kaos içerisinde olduğu Fenerbahçe, bu sezon ise bambaşka bir seviyeye çıktı. Geçen sezon dahil edildiğinde çıktığı son 18 resmi maçın tamamını kazanan sarı lacivertliler, önemli bir başarının altına imza attı. Geçen yıl Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde 17 maçlık bir seri yakalamıştı. Sarı lacivertliler, resmi maçlar ve geçen sezonki son 2 maç eklendiği takdirde bu rekoru geçmiş oldu. Ayrıca teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencilerinin bileği, bu sezon hiç bükülmedi.

REKORA 1 MAÇ KALDI!

Buna göre Kartal, hem lig hem de Avrupa'da çıktığı 16 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Ayrıca Kanarya, ligde tarihi bir rekoru da kırmak üzere. Daha önce Fenerbahçe'nin eski hocası Christoph Daum, 2009-2010'da sezona 8'de 8 ile başlamıştı. Tam 14 sene sarı lacivertliler, bu rekoru egale etti. Eğer Kanarya bir maç daha kazanırsa lig rekorunu kıracak.