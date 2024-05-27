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Spor

Rekorlar kıra kıra şampiyon! Galatasaray 24. kez mutlu son ulaştı

Galatasaray dün akşam Konyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek 24. şampiyonluğunu ilan etti. Deplasmanda hata yapmayan sarı kırmızılı ekip büyük sevinç yaşadı. İşte detaylar...

Akşam27 Mayıs 2024 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
Rekorlar kıra kıra şampiyon! Galatasaray 24. kez mutlu son ulaştı
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24. zaferini elde eden Galatasaray, bugün taraftarıyla kutlama yapacak. Rekorlarla ligi zirvede bitiren Sarı-Kırmızılılar, bugün saat 19.05'te RAMS Park'ta müthiş bir şölenle kupasını kaldıracak.

ÖDÜL 241 MİLYON TL

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, birincilik, şampiyonluk sayısı ve galibiyet kazancı olarak toplamda 241 milyon 261 bin lirayı kasasına koydu.

ICARDİ: SENEYE DE BURADAYIM!

Dün Konyaspor ağlarını 2 kez havalandırarak yıldızlaşan Icardi, maçın ardından şunları söyledi: "Şampiyon olduk çok mutluyuz. PSG'de kalmayı düşünürken Wanda Nara ve Erden Timur beni ikna etti. Milyonlarca euro teklifl er geldi ama ben buraya başarı kazanmak için geldim. Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar. Şimdi biz kupa kaldıracağız. Gelecek sezon da buradayım. G.Saray zaten çok büyük ama daha büyük yapacağız. 25. şampiyonlukla 5. yıldızı seneye takacağız. Futbol dışında birçok faktörle mücadele etmemiz gerekti. F.Bahçe başkanının, bizim başkanvekilimiz ile ilgili bazı sözleri vardı. Sahada yaptığımız şeylerle şampiyon olduk. Çocukların beni sevmesi harika.

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