Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Osimhen Süper Lig'e gelişiyle birçok rekoru eline geçirdi.

Victor Osimhen, 100 milyon euroluk piyasa değeriyle "Süper Lig tarihinin en değerli transferi" ünvanını aldı.

Bu rekor daha önce 30 milyon euro ile Nicolo Zaniolo'ya aitti.

Öte yandan Victor Osimhen, 100 milyon euroluk değeriyle "Süper Lig tarihinin en değerli futbolcusu" ünvanını da eline geçirdi.

Bu alanda rekor 30'ar milyon euro ile Ferdi Kadıoğlu ve Nicolo Zaniolo'ya aitti.

Bu arada Victor Osimhen 100 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'de yer alan 16 takımın değerini tek başına solladı.

Nijeryalı forvet; Trabzonspor (96 milyon euro), Başakşehir (49 milyon euro), Çaykur Rizespor (33 milyon euro), Samsunspor (30 milyon euro), Kayserispor (28 milyon euro), Eyüpspor (27 milyon euro), Sivasspor (24 milyon euro), Antalyaspor (24 milyon euro), Göztepe (24 milyon euro), Kasımpaşa (23 milyon euro), Alanyaspor (23 milyon euro), Konyaspor (20 milyon euro), Adana Demirspor (19 milyon euro), Gaziantep FK (18 milyon euro), Hatayspor (18 milyon euro) ve Bodrumspor (17 milyon euro)'u tek başına geride bıraktı.