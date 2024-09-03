İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2024 Salı / 29 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9532
  • EURO
    37,6166
  • ALTIN
    2729.36
  • BIST100
    10105.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rekorları altüst etti! Süper Lig'in en değerli transferi: Victor Osimhen
Spor

Rekorları altüst etti! Süper Lig'in en değerli transferi: Victor Osimhen

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen gelir gelmez birçok rekoru kırdı. Victor Osimhen 100 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'deki 16 takımın değerini tek başına geride bıraktı. İşte detaylar...

3 Eylül 2024 Salı 10:36 - Güncelleme:
Rekorları altüst etti! Süper Lig'in en değerli transferi: Victor Osimhen
ABONE OL

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Osimhen Süper Lig'e gelişiyle birçok rekoru eline geçirdi.

Victor Osimhen, 100 milyon euroluk piyasa değeriyle "Süper Lig tarihinin en değerli transferi" ünvanını aldı.

Bu rekor daha önce 30 milyon euro ile Nicolo Zaniolo'ya aitti.

Öte yandan Victor Osimhen, 100 milyon euroluk değeriyle "Süper Lig tarihinin en değerli futbolcusu" ünvanını da eline geçirdi.

Bu alanda rekor 30'ar milyon euro ile Ferdi Kadıoğlu ve Nicolo Zaniolo'ya aitti.

Bu arada Victor Osimhen 100 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'de yer alan 16 takımın değerini tek başına solladı.

Nijeryalı forvet; Trabzonspor (96 milyon euro), Başakşehir (49 milyon euro), Çaykur Rizespor (33 milyon euro), Samsunspor (30 milyon euro), Kayserispor (28 milyon euro), Eyüpspor (27 milyon euro), Sivasspor (24 milyon euro), Antalyaspor (24 milyon euro), Göztepe (24 milyon euro), Kasımpaşa (23 milyon euro), Alanyaspor (23 milyon euro), Konyaspor (20 milyon euro), Adana Demirspor (19 milyon euro), Gaziantep FK (18 milyon euro), Hatayspor (18 milyon euro) ve Bodrumspor (17 milyon euro)'u tek başına geride bıraktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.