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Spor

Rekorların adamı Okan Buruk! Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı

Galatasaray'daki 3. sezonunu geçiren deneyimli teknik adam Okan Buruk lig tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. 51 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca ligde en uzun galibiyet serisi, deplasmanda üst üste en çok kazanma, en yüksek galibiyet yüzdesi ve puan ortalaması gibi rekorlarında sahibi konumunda. İşte detaylar...

Akşam22 Ekim 2024 Salı 09:26 - Güncelleme:
Rekorların adamı Okan Buruk! Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı
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Sarı kırmızılılarda görev yaptığı 2 sezonu da şampiyonlukla tamamlayan ve hanesine bir de Süper Kupa yazdıran Okan Buruk, bir yandan da rekorları kıra kıra yeniden zirveye koşuyor. 9. haftada Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, en iyi lig başlangıcını yaptı. Aslan, aynı zamanda Fenerbahçe'ye ait olan rekoru da Antalya'da tarihten sildi. Deplasmanda üst üste 13 kez kazanan Teknik Direktör Okan Buruk'un takımı, ligde en iyi dış saha serisini yaşayan ekip oldu.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'Yİ SOLLADI

Şampiyon hoca, ezeli rakiplerden Fenerbahçe'nin dışında Beşiktaş'a ait olan rekoru da tarihe gömdü. İlk sezonunda siyah beyazlılardaki 14 galibiyetlik en uzun zafer serisini yakalayan Okan Buruk, geçen sezon da bunu 17'ye yükselterek rekorun tek sahibi oldu. Ayrıca geçen sezon yaşanan 102 puanlık zafer, Süper Lig tarihinin en yüksek puanlı şampiyonluğu oldu. 2,68'lik puan ortalamasıyla da bu alanda en yüksek yüzdeye ulaşan tek isim de yine Okan Buruk...

GÖZÜ FATİH TERİM'İN REKORUNDA

Galatasaray'ın başında çıktığı 109 karşılaşmada 82 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 2.37'lik puan ve yüzde 75.2'lik galibiyet yüzdesi yakalayan 51 yaşındaki hoca, aynı zamanda Süper Lig'de 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör konumunda. Bir diğer rekor hedefi ise çok daha büyük. Türkiye'de üst üste en çok şampiyonluğa ulaşan isim 4 kez ile Fatih Terim. Buruk, bu sezonu da şampiyon tamamlarsa bu alanda ikinci olacak, 1 şampiyonluk sonra Terim'i yakalayabilecek.

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