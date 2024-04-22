Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Sahasında son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor'a 1-0 yenilen Aslan daha sonra oynadığı 34 lig mücadelesinde 32 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Cimbom bu sezon ligde evinde oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.

LİG TARİHİNE GEÇMEYE 3 PUAN KALDI...

Dün akşam Pendikspor karşısından zaferle ayrılan Aslan, Okan Buruk yönetiminde yeni bir rekora daha imzasını attı. Farklı zaferle birlikte 90 puana ulaşan Galatasaray, üç puanlı sistemdeki kendi 16 şampiyonluğunun 15'ni geçti. Cim Bom, 1987-1988'deki 90 puanlı şampiyonluğunu egale etti.

Okan Buruk da aynı zamanda Pendikspor galibiyetiyle; geçen sezonki 88 puanlı şampiyonluğunu geride bıraktı. Derwall-Mustafa Denizli (1987-1988) rekoruna ortak olarak, Galatasaray tarihine adını bir kez daha yazdırdı. 34. haftadaki Adana Demirspor maçın alınacak 3 puan, Galatasaray'ı lig tarihinde Fenerbahçe'ye ait 93 puanlı rekora ortak edecek. Okan Buruk da Todor Veselinovic'i yakalayıp, en yüksek puana ulaşan ilk yerli teknik adam olma şansını elde edebilecek.