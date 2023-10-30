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Spor

Rekorun yeni sahibi Edin Dzeko! Süper Lig tarihine adını yazdırdı

Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Edin Dzeko sarı lacivertli forma ile yeni bir rekora imza attı. Başarılı oyuncu dün akşam oynanan Pendikspor maçında 3 gol atarak Süper Lig tarihinde hat trick yapan en yaşlı oyuncu oldu. İşte detaylar...

30 Ekim 2023 Pazartesi 09:29 - Güncelleme:
Rekorun yeni sahibi Edin Dzeko! Süper Lig tarihine adını yazdırdı
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Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko dün akşam oynanan Pendikspor maçında yaptığı hat trick ile adını Süper Lig tarihine yazdırdı.

REKORUN YENİ SAHİBİ EDİN DZEKO

Pendikspor filelerine 3 gol gönderen başarılı forvet Edin Dzeko (37 yaş 226 gün) ile yine bir başka Fenerbahçe efsanesi olan Lefter Küçükandonyadis'e ait olan ( 36 yaş 291 gün) en yaşlı hat-trick yapan oyuncu unvanını ele geçirdi.

EDİN DZEKO'NUN BU SEZONKİ PERFROMANSI

Bu sezon sarı lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 14 resmi maça çıkan 37 yaşındaki deneyimli futbolcu 12 gol, 7 asist ile skora katkı sağladı. 1056 dakika oyunda kalmayı başardı.

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