Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko dün akşam oynanan Pendikspor maçında yaptığı hat trick ile adını Süper Lig tarihine yazdırdı.

REKORUN YENİ SAHİBİ EDİN DZEKO

Pendikspor filelerine 3 gol gönderen başarılı forvet Edin Dzeko (37 yaş 226 gün) ile yine bir başka Fenerbahçe efsanesi olan Lefter Küçükandonyadis'e ait olan ( 36 yaş 291 gün) en yaşlı hat-trick yapan oyuncu unvanını ele geçirdi.

EDİN DZEKO'NUN BU SEZONKİ PERFROMANSI

Bu sezon sarı lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 14 resmi maça çıkan 37 yaşındaki deneyimli futbolcu 12 gol, 7 asist ile skora katkı sağladı. 1056 dakika oyunda kalmayı başardı.