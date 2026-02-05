İSTANBUL 14°C / 10°C
Spor

Renato Nhaga takımla birlikte ilk idmanına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılıların yeni transferi Renato Nhaga takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

IHA5 Şubat 2026 Perşembe 14:11 - Güncelleme:
Renato Nhaga takımla birlikte ilk idmanına çıktı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Renato Nhaga da takımla birlikte idmanına çıktı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

