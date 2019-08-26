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Renato Sanches resmen Lille'de

Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Fransız ekibi, Bayern Münih'ten Renato Sanches'i kadrosuna kattı.

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Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Bayern Münih'ten Portekizli orta saha Renato Sanches'i renklerine bağladı.

Lille Kulübü, Renato Sanches transferini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile duyurdu.

Fransız basınında, Lille'in oyuncu için 20 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.

Benfica'dan 2016'da Bayern Münih'e 35 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 53 maça çıktı ve 2 gol attı.

(AA)

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