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Spor

Renato Sanches'ten Beşiktaş'a kötü haber! Teklifi elinin tersiyle itti

Transferde Beşiktaş'ın gündemine gelen Renato Sanches'ten kötü haber geldi. İtalyan ekibinde forma giyen 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun siyah-beyazlıların teklifini reddettiği ileri sürüldü. İşte detaylar..

Fotomaç10 Ocak 2024 Çarşamba 10:02 - Güncelleme:
Renato Sanches'ten Beşiktaş'a kötü haber! Teklifi elinin tersiyle itti
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Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, takımın başına teknik direktör Fernando Santos'u getirdi. Portekizli çalıştırıcıya takımı 1.5 yıl emanet eden siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminin başlamasına az bir süre kala gaza bastı.

SANCHES İLE İLGİLENİYORDU

Kara Kartal, bonservisi Paris Saint-Germain'de (PSG) bulunan ve Roma'da kiralık olarak kariyerini sürdüren Renato Sanches'le ilgileniyordu. 26 yaşındaki oyuncu, Fernando Santos'la EURO 2016'da zafere uzanan Portekiz Milli Takımı'nda beraber çalışmıştı.

SANCHES, BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ

Yıldız orta sahanın Beşiktaş'a transfer yanıtı verdiği iddia edildi. UOL Esporte'nin haberine göre; Renato Sanches, Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

YUNAN EKİPLERİNE DE OLUMSUZ YANIT

Yıldız isim ayrıca kendisiyle ilgilenen Olympiakos ve PAOK kulüplerine de olumsuz yanıt verdi.

SEZON PERFORMANSI

Sanches bu sezon Roma'da 9 maça çıktı ve 228 dakikada sahada kalarak 1 gole etki etti.

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