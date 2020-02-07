Resmen açıkladı! 'Sezon sonuna kadar...'

07.02.2020 15:57 - Güncelleme: 07.02.2020 15:57

Sezon başında Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, açıklamalarda bulundu.

Brugge'a geri dönüp idmanlara başlamadan önce İstanbul'a bazı evrak işlerini halletmek için gittim. Sözleşme beni 1 yıllığına bağlıyor. Brugge'da takım arkadaşlarım ile birlikte idmana devam etmem yönünde karar aldık.



SEZON SONUNA KADAR BRUGGE'DEYİM

Hoca şu andaki durumu değiştirirse, herkes için en iyisi olur. Ama kararını değiştirmezse, bir değişiklik olmaz. Sezon sonuna kadar Brugge'de kalacağım. Çin'e ya da başka bir kıtaya transfer olma amacım yok.



AVRUPA'DA KALMAK İSTİYORUM

Hedefim Avrupa'da kalmak ve en iyi şekilde oynamaya devam etmek. Bazı teklifler aldım ancak görüşmenin anlamı yoktu. FIFA kuralları, benim aynı kıtada, 1 sezonda 3 takımda birden oynamama izin vermiyordu. Beni hocayı tekrar ikna etmek için Brugge'e geri dönmeye ikna eden de buydu. Eğer hedeflerime ulaşma yolunda bana şans vermezlerse, sezon sonuna kadar takımda devam edeceğim, sezon sonuna 3 ay kaldı.



PİŞMANIM

Brugge ile aramda geçen olaylar nedeniyle pişmanım. Ama Tanrı'ya şükürler olsun, ben inançlı bir adamım, yaşadığım her şeyi Tanrı'nın yaşamamı istediğini düşünüyorum. Brugge'de oynayarak başladım, goller attım, amacım kulübü iyi duruma getirmek. Maalesef yönetim farklı yönde karar aldı. Bir daha böyle bir olay yaşamamak adına kendi öz eleştirimi yaptım.



Türkiye'ye geri dönme ihtimali de vardı ve bu da tartışıldı ancak Türkiye'de bir yabancı limiti var ve Galatasaray da bu konuda problem yaşıyor.



TARAFTARLAR BENİ AFFETTİ

Teknik direktörümden özür diledim. Clement bana neye ihtiyacım olduğunu söyledi ve ben de söylediklerini takip ettim. Hata yaptığımı biliyorum.

