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Resmen açıkladı! 'Yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var'

Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve Yatırımcıları Derneği'nin (BESİYAD) 3. kuruluş yılı balosunda konuşan siyah beyazlı takımın başkanı Fikret Orman önümüzdeki sezondan itibaren yeniden yapılanmaya gireceklerini açıkladı.

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Bilkent Otel'de düzenlenen organizasyonda, Beşiktaş Kulübü Başkanı  Fikret Orman da hazır bulundu.
 
Katılımcılara hitap eden Orman, "Mali olarak döviz kurlarından dolayı  bu yükü kaldırmamız artık zor. Önümüzdeki sezondan itibaren yeniden yapılanmaya  gireceğiz. Önemli olan Beşiktaş'ın duruşudur, marka değeridir. Hep beraber ona  sahip çıkmamız gerekiyor. Beşiktaş'a ve bizlere sahip çıktığınız sürece de bu iş  daha büyüyerek devam edecektir." diye konuştu.
 
Derneğin 3. kuruluş yıl dönümünü kutlayan başkan Orman, şunları  söyledi:
 
"Çok çabuk geçen bu 3 yılınızı camia başkanı olarak tebrik ediyorum.  Çok zor günlerden geldik. Çok zor süreç yaşadık. Hakikaten o zor süreçleri iyi  yöneterek geldik. Bu zor süreçte her zaman yanımızda olan Beşiktaş taraftarı ve  Beşiktaş ailesine çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bunların hiçbirini  başaramazdık. Bize güvendiler ve çok önemli işler yaptık. 7 senede geldiğimiz  noktada ve şu anda Türkiye'nin özellikle ekonomik olarak geldiği noktada bir  gerçeğimiz var. Yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var."
 
Yakında genel kurulları olduğunu hatırlatan Fikret Orman,  "Biliyorsunuz kartalın en büyük özelliği, belirli bir yaşa geldikten sonra  taşlarla gagasını kırıp, kendisini yenilemesidir. Biz de o yenileme sürecine  girmek zorundayız." diyerek sözlerini tamamladı.
 
BESİYAD Başkanı Ahmet Münir Yaşar da konuşmasında, katılımcılara  teşekkür ederek, "Beşiktaş bir kültür, bir yaşam biçimi, hayata karşı güçlü  dokunuştur. 116 yıllık bir kültür. Bugün bizim gecemiz. Beşiktaş'ı bilmeden  Beşiktaş'ı yaşayabilmek mümkün değil. Üst kimliğimiz Türkiye Cumhuriyeti, alt  kimliğimiz de Beşiktaş'tır. Biz takım tutmuyor, aidiyetini yaşıyoruz. Aşkımızın  peşindeyiz." ifadelerini kullandı.
 
Konuşmaların ardından Fikret Orman'a çeşitli sivil toplum kuruluşları  tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

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