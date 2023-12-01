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Spor

Resmen açıkladılar! Fenerbahçe'de taraftarları sevindirecek gelişme

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertli kulüp, uzun zamandır sakat olan Fred'in antrenmanın tamamında yer aldığını açıkladı.

1 Aralık 2023 Cuma 21:05 - Güncelleme:
Resmen açıkladılar! Fenerbahçe'de taraftarları sevindirecek gelişme
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek olan lider Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden bir açıklama yayımlayarak bugünkü idman ve Fred hakkında da bilgi verdi.

İşte sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklama:

Fenerbahçemiz, Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında 4 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağız maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı idmanla başladı.

Başkanımız Ali Y. Koç ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesinde takımımızla bir toplantı yaptı. Dün akşam alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkanımız, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti. Takım olarak birlikte kaybedilip, birlikte kazanıldığının altını çizen Başkanımız Ali Y. Koç, takımda yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu, onların önderliğinde yeniden bir galibiyet serisi yakalayan takım kimliğine bürüneceklerine inandığını söyledi.

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Dün Nordsjaelland ile oynadığımız maçta ilk 11'de görev alan oyuncularımız ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı. Futbolcumuz Fred antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Futbol A Takımımız, Sivasspor maçının hazırlıklarına 2 Aralık Cumartesi günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

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