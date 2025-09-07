Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç ile kadrosunu güçlendirdi. Kırmızı-siyahlılar, tecrübeli stoperi transfer ettiğini resmen açıkladı.
Gaziantep FK, Tayyip Talha Sanuç'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Milli oyuncu Tayyip Talha Sanuç'un transferi konusunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.
Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç, kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Tayyip Talha Sanuç'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."