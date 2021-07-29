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Spor

Resmen açıklandı! Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu

Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün transferi konusunda oyuncuyla anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi. Bordo mavililer milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

29 Temmuz 2021 Perşembe 20:47 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 21:23
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Beşiktaş 'ta yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve takımdan ayrılan Dorukhan Toköz, Süper Lig'de kaldı. Hamsik, Koita, Gervinho, Perez ve İsmail Köybaşı'na imza attıran Bordo-Mavililer, Dorukhan Toköz transferinde de mutlu sona ulaştı ve 25 yaşındaki orta saha ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 2020/21 sezonunda 9 milyon TL garanti ücret alacak olan Dorukhan, her sezon için de 7 milyon TL imza parası alacak.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

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