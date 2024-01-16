Resmen açıklandı! Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor

Galatasaray, orta sahasında kanayan yarayı durdurmak için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekip, sezon başında kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ve Kerem Demirbay'dan istediği verimi alamayınca ara transfer dönemini değerlendirmek istiyor. Arayışlara başlayan sarı kırmızılı yönetim, rotasını İspanya'ya çevirdi.

NABIL FEKIR GELİYOR!

İspanyol basının haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, Real Betis'de sakatlığının atlatmasının ardıdan çok fazla süre alamayan Nabil Fekir'in durumunu araştırıyor. Cimbom, Fransız oyuncu için olumlu rapor çıkması halinde resmi temaslara başlayacak. Galatasaray kurmayları, Hakim Ziyech'in olası ayrılığına karşı da Fransız oyuncunun, hem 8 hem 10 numarada oynamasını avantaj olarak görüyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

30 yaşındaki oyuncu, yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından bu sezon sadece 118 dakika süre aldı. Nabil Fekir, 2019 yılında 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Betis'e transfer oldu.

Star Gazetesi