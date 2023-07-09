Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY BİTİRİYOR

L'Equipe, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcü için PSG ile yaptığı pazarlıklarda sona geldiğini duyurdu.

10M€'YA BİTİYOR

Galatasaray ve PSG'nin, Arjantinli futbolcunun transferi için 10 milyon euro'ya anlaşmaya yakın olduğu ve transferin son detaylarının konuşulduğu belirtildi.

ANLAŞMA YAKIN

Icardi'nin de bir aksilik çıkmaması durumunda önümüzdeki günlerde Galatasaray ile kişisel şartlarda anlaşma sağlanmasının beklendiği vurgulandı.

"ANLAŞMAK ÜZEREYİZ"

Icardi'nin menajeri Elia Pino ise yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile anlaşmak üzereyiz." sözlerini kullandı.

3+1 YILLIK İMZA

Galatasaray, PSG ile pazarlıkları tamamlamasının ardından Icardi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

ICARDI'NİN KAZANACAĞI RAKAM

Galatasaray, Mauro Icardi'ye bonuslarla birlikte senelik 10 milyon euro maaş ödeyecek. Bu rakamın bir bölümünü sponsorlar, bir bölümünü ise sarı-kırmızılılar ödeyecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geçen sezon 26 maçta süre bulan 30 yaşındaki golcü, 23 gol attı ve 8 asist yaptı.