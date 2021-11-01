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Spor

Resmen açıklandı! Galatasaray'da üst üste imzalar

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzaladı.

1 Kasım 2021 Pazartesi 20:05 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 20:05
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Süper Lig 'de yoluna şampiyonluk hedefiyle devam eden ve UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda liderliğini sürdüren Galatasaray, iç transferde çalışmalara başladı. Sar-kırmızılılar, Taylan Antalyalı ile 4 yıllık, Christian Luyindama ile 2 yıllık, İsmail Çipe ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 'Taylan Antalyalı, 4 yıl daha Galatasarayımızda! Christian Luyindama, 2 yıl daha bizimle! İsmail Çipe, 1 yıl daha sarı kırmızı formayla!' ifadeleri kullanıldı.

2019-2020 sezonu başında Erzurumspor'dan 4 milyon TL imza parasıyla kadroya katılan Taylan Antalyalı, bu sezon Galatasaray'da 17 resmi maçta forma giydi.

2019-2020 sezonu başında 8 milyon euro bonservisle Standart Liege'den transfer edilen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Luyindama ise Galatasaray formasıyla bu sezon 15 maça çıktı.

Galatasaray, 26 yaşındaki kaleci İsmail Çipe'nin sözleşmesinin de 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Sarı Kırmızılı ekibin altyapısından yetişen İsmail, Sarı Kırmızılı formayla toplam 9 resmi maçta oynarken kalesinde 13 gol gördü.

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