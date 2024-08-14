İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2024 Çarşamba / 9 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6117
  • EURO
    37,0329
  • ALTIN
    2641.56
  • BIST100
    9830.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmen açıklandı! Mustafa Muhammed transfer mi oluyor?
Spor

Resmen açıklandı! Mustafa Muhammed transfer mi oluyor?

Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, Mustafa Muhammed için konuştu ve Mısırlı futbolcu için herhangi bir kulüple temasın olmadığını söyledi.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 22:01 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Mustafa Muhammed transfer mi oluyor?
ABONE OL

Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, adı transferle anılan Mustafa Muhammed için konuştu.

Kombouare, "Mustafa Muhammed için kapılar açık ama o hala burada. Bugün herhangi bir kulüple teması yok. Nantes ile sözleşmesi devam ediyor." dedi.

Mustafa Muhammed'in adı Almanya'dan Stuttgart ile anılmıştı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun Nantes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mustafa Muhammed, Fransız ekibinde çıktığı 80 maçta 59 gol attı ve 18 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.