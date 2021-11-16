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Spor

Resmen açıklandı! Ozan Tufan'dan bir iyi bir kötü haber

Milli Takım antrenmanında dizinden sakatlanan Ozan Tufan'ın durumu netlik kazandı. 7-10 gün arası sahalardan uzak kalacak olan yıldız oyuncunun sakatlığının ciddi olmaması sevindirirken hafta sonu oynanacak Manchester United maçında forma giyemeyecek olması Watford cephesinde moralleri bozdu. Ozan Tufan Leicester City maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Star.com.tr16 Kasım 2021 Salı 07:25 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 07:25
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İngiltere Premier Lig'inde Watford forması giyen Ozan Tufan Milli Takım kampından sakatlığı dolayısıyla çıkarılmıştı. Milli Takım'da yapılan antrenmanda dizinden sakatlanan milli futbolcu Cebelitarık maçında forma giyememişti.

OZAN TUFAN'IN SAKATLIK DURUMU BELLİ OLDU

İngiliz basınından edinilen bilgiye göre Ozan Tufan'ın diz sakatlığından ciddi bir durum bulunmuyor. 7-10 gün arasında sahalardan uzak kalacak milli yıldızın Manchester United maçını kaçırması beklenirken bir sonraki hafta oynanacak Leicester City maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

26 yaşındaki yıldız orta saha bu sezon transfer olduğu Watford'da 5 maça çıktı. 4 kez Premier Lig'de forma giyen Ozan Tufan 1 kez de İngiltere Lig Kupası'nda sahaya çıktı.

"EN BÜYÜK HAYALİM" DEMİŞTİ

Milli futbolcu Ozan Tufan 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3'üncü maçı Letonya karşılaşması öncesi basın toplantında konuşmuştu. "Hayalim Premier Lig'de oynamak" demişti.

Star.com.tr

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