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Spor

Resmen açıklandı! Thomas Meunier, Trabzonspor'da

Trabzonspor'da transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer, Borussia Dortmund'dan ayrılan Thomas Meunier ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. İşte detaylar...

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 14:14 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Thomas Meunier, Trabzonspor'da
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Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Thomas Meunier'i kadrosuna dahil etti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 850 bin avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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