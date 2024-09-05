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Spor

Resmen açıklandı! Trabzonspor transferleri KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Braga'dan forvet oyuncusu Simon Banza'yı kiraladığını, Serdar Saatçı'nın bonservisiyle transfer edildiğini açıkladı.

5 Eylül 2024 Perşembe 22:37 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Trabzonspor transferleri KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Simon Banza'nın kiralık transferi için Braga ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza'nın, Kulübümüze geçici transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya kiralama bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir." denildi.

SERDAR SAATÇI'YI AÇIKLADILAR

Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın transferi konusunda Braga ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nin Kulübümüze kesin transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir." denildi.

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