7 Ağustos 2021 Cumartesi 19:24 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 19:41

Trabzonspor, Ganalı futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya ekibi Genoa'ya transfer olduğunu açıkladı. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın, 300 bin Euro tutarındaki bonuslar dahil toplam 2 milyon 100 bin Euro karşılığında Genoa Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı: "Caleb Ekuban'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."