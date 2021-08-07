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Spor

Resmen açıklandı! Trabzonspor'da Caleb Ekuban ayrılığı

Süper Lig ekibi Trabzonspor yeni sezon öncesi kadro planlamasında yer vermediği Caleb Ekuban'ı İtalya Ligi takımlarından Genoa'ya bonservisiyle birlikte sattığını açıkladı. Bordo mavililer Ekuban transferinden 2.1 milyon euro gelir elde etti.

7 Ağustos 2021 Cumartesi 19:24 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 19:41
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Trabzonspor, Ganalı futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya ekibi Genoa'ya transfer olduğunu açıkladı. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın, 300 bin Euro tutarındaki bonuslar dahil toplam 2 milyon 100 bin Euro karşılığında Genoa Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı: "Caleb Ekuban'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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