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Spor

Resmen açıklandı! Ve Cristiano Ronaldo transferi bitti: Eşi canlı yayında duyurdu

Cristiano Ronaldo için Avrupa'ya geri dönüş iddiaları sürerken eşi Georgina Rodriguez'den sürpriz bir açıklama geldi. Rodriguez, eşi Cristiano Ronaldo hakkında çıkan transfer iddiaları için konuştu. İşte detaylar...

26 Mart 2023 Pazar 20:51 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Ve Cristiano Ronaldo transferi bitti: Eşi canlı yayında duyurdu
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Manchester United'dan ayrılarak Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Önümüzdeki yaz Avrupa'ya döneceği ileri sürülen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun eşinden açıklama geldi.

CRISTIANO RONALDO'NUN TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da önce kadro dışı kalan ve ardından takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz ara transfer döneminde sürpriz bir transfere imza attı. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a 2025'in yazına kadar imzayı attı.

ATLETICO MADRID İDDİALARI

Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi için önümüzdeki yaz Avrupa'ya geri döneceği iddia ediliyordu. Portekizli yıldızın, La Liga devi Atletico Madrid ile görüştüğü iddiaları da gündeme damga vurmuştu.

EŞİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Bu iddiaların ardından İspanya'da bir televizyon programına konuşan Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, transfer iddialarını yalanlarken Atletico Madrid için ise "Bu seçenek Ronaldo'nun hiç aklına gelmemişti." dedi.

AL NASSR KARNESİ

Bu sezon Al Nassr formasıyla şu ana kadar 10 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, toplam 897 dakika süre aldı. 38 yaşındaki Portekizli yıldız, 9 gol ve 2 asistle skora etki etti.

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