İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2022 Pazar / 2 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6893
  • EURO
    19,8686
  • ALTIN
    1079.77
  • BIST100
    5454.79
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmen açıklandı! Ve Dries Mertens transferi bitti
Spor

Resmen açıklandı! Ve Dries Mertens transferi bitti

Dries Mertens geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Anderlecht iddiaları hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Dries Mertens, tartışmalara noktayı koydu. İşte detaylar...

25 Aralık 2022 Pazar 20:26 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Ve Dries Mertens transferi bitti
ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde Anderlecht'e transfer olacağı iddia edilen Dries Mertens'ten açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların Belçikalı yıldızı Dries Mertens, iddiaların gerçek olmadığını belirtirken transfer hakkında da çarpıcı bir açıklamada bulundu.

DRIES MERTENS, ANDERLECHT İLE ANILIYORDU

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Dries Mertens, geçtiğimiz günlerde eski takımı Anderlecht ile gündeme geldi. Belçika ekibinin tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak istediği ileri sürülmüştü.

DRIES MERTENS, NOKTAYI KOYDU

Transfer iddiaları hakkında "Anderlecht iddiaları Belçika basınının uydurması." ifadelerini kullanan yıldız oyuncu Dries Mertens, Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi.

"SEVE SEVE İMZALARIM"

Sarı-kırmızılılarda 1+1 yıllık sözleşmesi olduğuna dikkat çeken Dries Mertens, "Galatasaray kalmamı isterse seve seve imzalarım." şeklinde konuşarak yönetime de sinyal verdi.

GALATASARAY KARNESİ

Dries Mertens, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve bunların 10'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 802 dakika süre alan Belçikalı oyuncu, 2 golle takımına katkıda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.