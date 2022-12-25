Resmen açıklandı! Ve Dries Mertens transferi bitti

Geçtiğimiz günlerde Anderlecht'e transfer olacağı iddia edilen Dries Mertens'ten açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların Belçikalı yıldızı Dries Mertens, iddiaların gerçek olmadığını belirtirken transfer hakkında da çarpıcı bir açıklamada bulundu.

DRIES MERTENS, ANDERLECHT İLE ANILIYORDU

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Dries Mertens, geçtiğimiz günlerde eski takımı Anderlecht ile gündeme geldi. Belçika ekibinin tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak istediği ileri sürülmüştü.

DRIES MERTENS, NOKTAYI KOYDU

Transfer iddiaları hakkında "Anderlecht iddiaları Belçika basınının uydurması." ifadelerini kullanan yıldız oyuncu Dries Mertens, Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi.

"SEVE SEVE İMZALARIM"

Sarı-kırmızılılarda 1+1 yıllık sözleşmesi olduğuna dikkat çeken Dries Mertens, "Galatasaray kalmamı isterse seve seve imzalarım." şeklinde konuşarak yönetime de sinyal verdi.

GALATASARAY KARNESİ

Dries Mertens, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve bunların 10'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 802 dakika süre alan Belçikalı oyuncu, 2 golle takımına katkıda bulundu.