Resmen açıklandı! Ve Memphis Depay transferi sonunda bitti

La Liga devi Barcelona'da ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Memphis Depay için resmi açıklama geldi. Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Memphis Depay'ın geleceği için açıklama yaptı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE MEMPHIS DEPAY'IN PEŞİNDEYDİ

Ara transferde kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde gözünü Barcelona'ya dikmişti. İki ezeli rakip Katalan ekibinde ayrılacağı iddia edilen Memphis Depay'ı gündemine almıştı.

BARCELONA'DAN MEMPHIS DEPAY AÇIKLAMASI

Geleceği merak konusu olan Memphis Depay için Barcelona cephesinden açıklama geldi. Hollandalı yıldızın transferi için konuşan teknik direktör Xavi, "Kimsenin gitmesini istemiyorum, kadrodan memnunum. Ayrıca Depay'dan da çok memnunum." diyerek son noktayı koydu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Memphis Depay, bu sezon Barcelona formasıyla şu ana kadar yalnızca 4 resmi maça çıktı ve bunların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 206 dakika süre alan Hollandalı yıldız, 1 golle skora etki etti.