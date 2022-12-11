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Spor

Resmen açıklandı! Ve Vincent Aboubakar transferi bitti

Vincent Aboubakar için Suudi Arabistan defteri kapanıyor. Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer listesinin en başında olan Vincent Aboubakar için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

11 Aralık 2022 Pazar 18:40 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Ve Vincent Aboubakar transferi bitti
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Al Nassr'da forma giyen ve teknik direktörü Rudy Garcia ile yıldızı barışmayan Vincent Aboubakar rotayı Türkiye'ye çevirdi. Fenerbahçe'nin Vincent Aboubakar için girişimlerini hızlandırdığı ve transferin an meselesi olduğu öğrenildi.

VINCENT ABOUBAKAR, AL NASSR'DAN AYRILIYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar ile teknik direktörü Rudy Garcia arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Garcia, Kamerunlu golcünün biletini kesti ve ocakta yolların ayrılması bekleniyor.

YERİN DİBİNE SOKMUŞTU

Al Nassr'ın teknik direktörünün geçtiğimiz günlerde Vincent Aboubakar'ın Brezilya maçındaki hareketiyle ilgili açıklamaları da krizi ortaya çıkardı. Kamerunlu golcünün yaptığı hareketin aptalca ve düşüncesizce olduğunu söyleyen Garcia, "O anda tek düşündüğü şey kendi egosunu tatmin etmek. Golü ve galibiyeti arkadaşlarıyla değil kendi başına kutladı. Bu yaptığı hareket oldukça iticiydi. Çok bencil bir oyuncu ve egoist. Kötü özellikleri o kadar fazla ki, üst düzey bir takımda oynayamadı." dedi.

VINCENT ABOUBAKAR, FENERBAHÇE'YE YAKIN

Arabistan'dan ayrılacak olan Vincent Aboubakar için Fenerbahçe kollarını sıvadı. Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası golcü arayan sarı-lacivertliler, Kamerunlu golcüyü ocakta kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Aboubakar'ın Türkiye'ye sıcak baktığı öğrenilirken transferin an meselesi olduğu ileri sürüldü.

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