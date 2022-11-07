Resmen açıklandı! Volkan Demirel'i yıkan haber

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel'in yönetiminde evinde Başakşehir'i konuk edecek. Ancak Akdeniz ekibindeki 2 oyuncunun kritik maça yetişememesi Volkan Demirel'in elini zorluyor.

VOLKAN DEMİREL, BAŞAKŞEHİR SINAVINA ÇIKIYOR

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Başakşehir'i konuk edecek olan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, kritik bir maça çıkacak. Ligde bir çıkış yakalamak isteyen Volkan Demirel'in ekibinin karşılaşmadan hedefi 3 puan.

2 İSİM MAÇA YETİŞEMİYOR

Ancak Hatayspor'da sakatlığı süren Kevin Soni ve Christian Atsu'nun bu kritik maça yetişememesi Volkan Demirel'in elini zorlayacak. Demirel'in hücum bölgesindeki hamle imkanı bu 2 ismin yokluğu nedeniyle kısıtlı olacak.

VOLKAN DEMİREL'İN HATAYSPOR KARNESİ

Volkan Demirel, Hatayspor ile bu sezon şu ana kadar 5 Süper Lig maçına çıktı. 41 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmalardan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak maç başına 1.80 puan ortalaması yakaladı.