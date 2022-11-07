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Spor

Resmen açıklandı! Volkan Demirel'i yıkan haber

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'da Başakşehir maçı öncesi kötü bir gelişme yaşandı. Genç teknik adam Volkan Demirel'in ekibinde zorlu maç öncesi 2 oyuncunun maça yetişemeyeceği belirtildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Kasım 2022 Pazartesi 18:54 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Volkan Demirel'i yıkan haber
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Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel'in yönetiminde evinde Başakşehir'i konuk edecek. Ancak Akdeniz ekibindeki 2 oyuncunun kritik maça yetişememesi Volkan Demirel'in elini zorluyor.

VOLKAN DEMİREL, BAŞAKŞEHİR SINAVINA ÇIKIYOR

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Başakşehir'i konuk edecek olan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, kritik bir maça çıkacak. Ligde bir çıkış yakalamak isteyen Volkan Demirel'in ekibinin karşılaşmadan hedefi 3 puan.

2 İSİM MAÇA YETİŞEMİYOR

Ancak Hatayspor'da sakatlığı süren Kevin Soni ve Christian Atsu'nun bu kritik maça yetişememesi Volkan Demirel'in elini zorlayacak. Demirel'in hücum bölgesindeki hamle imkanı bu 2 ismin yokluğu nedeniyle kısıtlı olacak.

VOLKAN DEMİREL'İN HATAYSPOR KARNESİ

Volkan Demirel, Hatayspor ile bu sezon şu ana kadar 5 Süper Lig maçına çıktı. 41 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmalardan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak maç başına 1.80 puan ortalaması yakaladı.

Star Gazetesi

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