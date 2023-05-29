Resmen anlaştı! Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı Türkiye'ye getiriyor: Yılın transferi

Süper Lig'de zirvenin sahibi Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar MKE Ankaragücü maçında alacağı 3 puanla, Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu olacak. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray önemli bir kadro kurmak istiyor. Sarı kırmızılıların ünlü yöneticisi Erden Timur, dünyaca ünlü futbolcu Lorenzo Insigne ile temasa geçti.

GALATASARAY'A MERTENS GETİRECEK

Lorenzo Insigne ile temasa geçen Galatasaray'a oyuncuyu Mertens getirecek. Belçikalı futbolcu eski takım arkadaşına Türkiye'ye gelmesi için referans oldu. Erden Timur da Lorenzo Insigne ile anlaşma aşamasına geldi. Tecrübeli futbolcunun gelecek sezon Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

31 yaşındaki başarılı futbolcu kariyerini MLS'te sürdürüyor. İki yıldır Toronto forması giyen yıldız futbolcu bu sezon 9 maçta forma giydi. 8 kez sahaya ilk 11 çıkan Insigne 2 gol 2 de asist yaptı.