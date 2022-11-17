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Spor

Resmen belli oldu! Galatasaraylılar, Mauro Icardi haberiyle yıkıldı

Mauro Icardi başarılı performansı ve golleriyle Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olmuştu. Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'ye dev kulüp resmen talip oldu. İşte detaylar...

17 Kasım 2022 Perşembe 20:47 - Güncelleme:
Resmen belli oldu! Galatasaraylılar, Mauro Icardi haberiyle yıkıldı
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Galatasaray'daki başarılı performansıyla beğeni toplayan Mauro Icardi için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalya devi Roma'da teknik direktör Mourinho'nun Mauro Icardi'nin peşinde olduğu iddia edildi.

MAURO ICARDİ, TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ OLDU

Yaz aylarında PSG'den kiralık olarak kadroya katılan ve transferiyle büyük ses getiren Mauro Icardi, golleriyle ve başarılı performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların vazgeçilmezi oldu. Arjantinli yıldız, performansıyla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

MOURINHO, MAURO ICARDİ'Yİ İSTİYOR

Serie A devlerinden Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, yıldız golcü Mauro Icardi'ye talip oldu. İtalya devi de şimdiden bonservisi PSG'de bulunan Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

GALATASARAY KARNESİ

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 6 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 460 dakika süre alan 29 yaşındaki Arjantinli golcü, 4 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

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