Resmen Beşiktaşlıların ahı tuttu! Vincent Aboubakar'ın dünyası başına yıkıldı

Beşiktaş'ta 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve Al-Nassr'a transfer olan Vincent Aboubakar için işler yolunda gitmiyor. Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ekibiyle bu sezonki 6 resmi maçında yalnızca 1 gol atabildi.

VINCENT ABOUBAKAR, BEŞİKTAŞ'TA 2 KEZ ŞAMPİYON OLMUŞTU

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta 2 ayrı sezonda forma giydi. 30 yaşındaki Kamerunlu golcü, siyah-beyazlılarla Süper Lig'de 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 67 maçta 35 gol ve 9 asistlik performans sergilemiş ve taraftarların sevgilisi olmuştu.

ARABİSTAN'A GİTMİŞTİ

Beşiktaş'ın 2020'nin yazında Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, bir sonraki yaz siyah-beyazlı takımdan ayrılarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'a imza atmıştı. Kamerunlu golcü, Arap ekibinde ilk sezonunda 24 maçta 8 gol ve 4 asist yapmıştı.

VINCENT ABOUBAKAR GOL ATMAYI UNUTTU

Bu sezon Al-Nassr'da iyi bir başlangıç yapamayan Vincent Aboubakar, 6 resmi maçın 6'sında da ilk 11'de yer aldı ve toplam 529 dakika süre aldı. 30 yaşındaki golcü bu maçlarda yalnızca 1 golle skora etki ederek beklentilerin altında kaldı.