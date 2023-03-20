İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2023 Pazartesi / 28 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0173
  • EURO
    20,3914
  • ALTIN
    1209.09
  • BIST100
    4975.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmen Beşiktaşlıların ahı tuttu! Wout Weghorst'un dünyası başına yıkıldı
Spor

Resmen Beşiktaşlıların ahı tuttu! Wout Weghorst'un dünyası başına yıkıldı

Wout Weghorst, devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olmuştu. İngiltere'de şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kalan Wout Weghorst için yolun sonu göründü. İşte detaylar...

20 Mart 2023 Pazartesi 20:48 - Güncelleme:
Resmen Beşiktaşlıların ahı tuttu! Wout Weghorst'un dünyası başına yıkıldı
ABONE OL

Sezon başında Beşiktaş'a gelen ama ara transferde ayrılarak Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, siyah-beyazlı taraftarların içinde bir ukte olarak kalmıştı. Büyük beklentilerler İngiltere'ye giden Wout Weghorst için işler yolunda gitmiyor.

WOUT WEGHORST'UN BEŞİKTAŞ HİKAYESİ YARIM KALDI

Beşiktaş, sezon başında Burnley'den Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılarda performansıyla büyük beğeni toplayan Hollandalı yıldız, ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde siyah-beyazlılardan ayrılarak Manchester United'a imza attı ve Türkiye hikayesi yarım kaldı.

İNGİLTERE'DE KAYIPLARA KARIŞTI

Manchester United'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı. İngiliz devi, sezon sonunda Hollandalı yıldızın bonservisini almak için hiçbir girişimde bulunmama kararı aldı.

MANU'DAKİ VE BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Wout Weghorst, bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta 18 resmi maçta 9 gol ve 4 asistle skora etki etmişti. Hollandalı yıldız, Manchester United'da ise şu ana kadar forma giydiği 18 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist yapabildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.