Resmen Beşiktaşlıların ahı tuttu! Wout Weghorst'un dünyası başına yıkıldı

Sezon başında Beşiktaş'a gelen ama ara transferde ayrılarak Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, siyah-beyazlı taraftarların içinde bir ukte olarak kalmıştı. Büyük beklentilerler İngiltere'ye giden Wout Weghorst için işler yolunda gitmiyor.

WOUT WEGHORST'UN BEŞİKTAŞ HİKAYESİ YARIM KALDI

Beşiktaş, sezon başında Burnley'den Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılarda performansıyla büyük beğeni toplayan Hollandalı yıldız, ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde siyah-beyazlılardan ayrılarak Manchester United'a imza attı ve Türkiye hikayesi yarım kaldı.

İNGİLTERE'DE KAYIPLARA KARIŞTI

Manchester United'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı. İngiliz devi, sezon sonunda Hollandalı yıldızın bonservisini almak için hiçbir girişimde bulunmama kararı aldı.

MANU'DAKİ VE BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Wout Weghorst, bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta 18 resmi maçta 9 gol ve 4 asistle skora etki etmişti. Hollandalı yıldız, Manchester United'da ise şu ana kadar forma giydiği 18 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist yapabildi.