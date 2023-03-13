Resmen bitti bu iş! Ve Hakan Çalhanoğlu'nu duyurdular

Inter'de gelecek sezon için çalışmalara başlandı ve Hakan Çalhanoğlu için de sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinde Brozovic ile yolların ayrılacağı ileri sürülürken Hakan Çalhanoğlu ile ise yeni sözleşme görüşmelerinde sona gelindiği belirtildi.

INTER'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bu sezon Serie A'da lider Napoli'nin 18 puan gerisinde olan Inter'de gelecek sezon için çalışmalara başlandı. İtalya basınında yer alan habere göre; Kadro yapılanmasında değişikliklere gidecek olan Inter'de gidecek isimler de belli olmaya başladı. Çizme ekibinde Brozovic ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDA SONA GELİNDİ

Haberde, İtalyan ekibinin milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı Haziran 2027'ye kadar sürecek olan yeni sözleşme görüşmelerinde prensipte anlaşmaya varıldığı ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla şu ana kadar 34 resmi maçta forma giydi ve bunların 29'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2450 dakika süre alan 29 yaşındaki milli oyuncu, 3 gol ve 6 asistle skora etki etti.