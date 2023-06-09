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Spor

Resmen duyurdular! Cenk Özkaçar, La Liga ekibine imza attı

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, sezon başında Fransız ekibi Lyon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Özkaçar'ın bonservisini aldı.

9 Haziran 2023 Cuma 10:25 - Güncelleme:
Resmen duyurdular! Cenk Özkaçar, La Liga ekibine imza attı
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Valencia'dan yapılan açıklamada Cenk Özkacar ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Geride kalan sezonda 21 maçta görev alan Cenk ile İngiltere, İtalya ve Fransa'dan kulüpler de ilgileniyordu.

Milli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanan Valencia, futbolcunun bonservisini aldı.

Altay formasıyla futbol sahnesine çıkan Cenk Özkacar, 2020 yazında Lyon'a transfer olmuştu. Cenk, sonrasında kiralık olarak Leuven ve Valencia formalarını giymişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Valencia forması ile 21 resmi maça çıkan milli futbolcu Cenk Özkaçar 1 asist ile skora katkı sağladı. 22 yaşındaki genç savunmacı 1706 dakika sahada kaldı.

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