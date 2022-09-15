Resmen duyurdular! Enner Valencia bu haberle yıkıldı

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya kötü haber milli takımından geldi. Enner Valencia'nın milli takımı Ekvador, Castillo'nun sahte doğum belgesi düzenlediği iddiası nedeniyle Dünya Kupası'ndan ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya.
Daily Mail'de yer alan habere göre; Enner Valencia'nın milli takımı Ekvador'da Byron Castillo'nun sahte doğum belgesi düzenlemesi nedeniyle milli formayı giyebildiği ileri sürüldü.
Haberde yer alan belgelerde Castillo'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında Kolombiya doğumlu olduğunu kabul ettiği bilgisine yer verildi.
İTİRAF ETTİ
Belgelerde belirtildiğinin aksine 1998 değil 1995 doğumlu olan Byron Castillo'nun tam adının Byron Javier Castillo Segura değil Byron David Castillo Segura olduğunu ve sahte evrak düzenlemek için Ekvadorlu bir işadamından yardım aldığını itiraf ettiği belirtildi.
FIFA'nın Enner Valencia'nın da formasını giydiği Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan ihracını gündeme getireceği ve ihraç durumunun gerçekleşmesi halinde Dünya Kupası eleme grubunu Ekvador'un hemen altında bitiren Şili organizasyona katılacak.