Resmen duyurdular! Enner Valencia bu haberle yıkıldı

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya kötü haber milli takımından geldi. Enner Valencia'nın milli takımı Ekvador, Castillo'nun sahte doğum belgesi düzenlediği iddiası nedeniyle Dünya Kupası'ndan ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

ENNER VALENCIA, DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEYEBİLİR

Daily Mail'de yer alan habere göre; Enner Valencia'nın milli takımı Ekvador'da Byron Castillo'nun sahte doğum belgesi düzenlemesi nedeniyle milli formayı giyebildiği ileri sürüldü.

Haberde yer alan belgelerde Castillo'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında Kolombiya doğumlu olduğunu kabul ettiği bilgisine yer verildi.

İTİRAF ETTİ

Belgelerde belirtildiğinin aksine 1998 değil 1995 doğumlu olan Byron Castillo'nun tam adının Byron Javier Castillo Segura değil Byron David Castillo Segura olduğunu ve sahte evrak düzenlemek için Ekvadorlu bir işadamından yardım aldığını itiraf ettiği belirtildi.



ENNER VALENCIA'NIN MİLLİ TAKIMINA İHRAÇ GÜNDEMDE

FIFA'nın Enner Valencia'nın da formasını giydiği Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan ihracını gündeme getireceği ve ihraç durumunun gerçekleşmesi halinde Dünya Kupası eleme grubunu Ekvador'un hemen altında bitiren Şili organizasyona katılacak.