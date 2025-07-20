Galatasaray'da Yusuf Demir, İspanyol ekiplerinden Elche ile görüşüyordu. Genç oyuncu ve kulüp arasındaki görüşme ilerlemişti ancak transfer son anda iptal oldu.

Kicker'in haberine göre Elche Teknik Direktörü Sarabia'nın özellikle istediği transfere Yusuf Demir'in maaşı engel oldu. İspanyol ekibi Yusuf Demir'in maaşının 900 bin euroluk kısmını ödemek istedi. Galatasaray ise tamamını isteyince transfer bozuldu.

Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek 22 yaşındaki Yusuf Demir'in Transfermarkt verilerine göre 2 milyon 200 bin Euro'lık değeri bulunuyor.