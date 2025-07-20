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Spor

Resmen duyurdular! Galatasaray'da transfer iptal oldu

Galatasaray'da önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Alman basınında yer alan o habere göre, Yusuf Demir'in La Liga ekibi Elche'ye transferi yüksek maaşı nedeniyle iptal oldu.

Haber Merkezi20 Temmuz 2025 Pazar 19:00 - Güncelleme:
Resmen duyurdular! Galatasaray'da transfer iptal oldu
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Galatasaray'da Yusuf Demir, İspanyol ekiplerinden Elche ile görüşüyordu. Genç oyuncu ve kulüp arasındaki görüşme ilerlemişti ancak transfer son anda iptal oldu.

Kicker'in haberine göre Elche Teknik Direktörü Sarabia'nın özellikle istediği transfere Yusuf Demir'in maaşı engel oldu. İspanyol ekibi Yusuf Demir'in maaşının 900 bin euroluk kısmını ödemek istedi. Galatasaray ise tamamını isteyince transfer bozuldu.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek 22 yaşındaki Yusuf Demir'in Transfermarkt verilerine göre 2 milyon 200 bin Euro'lık değeri bulunuyor.

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