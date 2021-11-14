Resmen duyurdular! Galatasaray'dan sürpriz Olimpiu Morutan kararı

Galatasaray'ın 22 yaşındaki Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan, günden güne yükselen performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Rumen basınında, Galatasaray'ın Olimpiu Morutan'ın bonservisini 20 milyon euro olarak belirlediği iddia edildi.
Rumen basınının haberine göre, Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Romanya Ligi ekiplerinden FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadroyu gençleştirmek için harekete geçen Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı Romanya Ligi takımlarından FCSB'den 5 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Galatasaray'ın genç oyuncuyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
GALATASARAY'DA PARLADI
22 yaşındaki Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, Galatasaray'da başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Morutan, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 14 maçta 3 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.