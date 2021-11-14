Resmen duyurdular! Galatasaray'dan sürpriz Olimpiu Morutan kararı

star.com.tr 14 Kasım 2021 Pazar 18:52 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 18:59

Galatasaray'ın 22 yaşındaki Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan, günden güne yükselen performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Rumen basınında, Galatasaray'ın Olimpiu Morutan'ın bonservisini 20 milyon euro olarak belirlediği iddia edildi.

GALATASARAY, MORUTAN İÇİN 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Rumen basınının haberine göre, Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Romanya Ligi ekiplerinden FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi.

MORUTAN, 5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadroyu gençleştirmek için harekete geçen Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı Romanya Ligi takımlarından FCSB'den 5 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Galatasaray'ın genç oyuncuyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY'DA PARLADI

22 yaşındaki Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, Galatasaray'da başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Morutan, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 14 maçta 3 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.