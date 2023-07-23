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Spor

Resmen duyurdular! Mauro Icardi, Galatasaray'da

Transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Wilfried Zaha'nın ardından geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük katkısı olan yıldız golcü Mauro Icardi'nin transferini de bitirdi.

23 Temmuz 2023 Pazar 22:52 - Güncelleme:
Resmen duyurdular! Mauro Icardi, Galatasaray'da
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Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de sona geldi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi transferini noktaladı. Haberde Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaştığı ve Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAYI VAR

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.

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