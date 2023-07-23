Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de sona geldi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi transferini noktaladı. Haberde Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaştığı ve Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAYI VAR

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.